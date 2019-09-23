Son Dakika Haberleri: Demirtaş'ın avukatlarından savcılık hakkında suç duyurusu
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Demirtaş'ın avukatlarından savcılık hakkında suç duyurusu

1 saat önce

Demirtaş’ın avukatları: Hakkında tutuklama kararı verilen müvekkilimiz dosyada şüpheli bile değil

Demirtaş'ın avukatlarından savcılık hakkında suç duyurusu, System.String[]

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, hakkında tutuklama kararı verilen müvekkillerinin dava dosyasında şüpheli bile olmadığını belirterek, savcılık hakkında suç duyurusunda bulundu.


Demirtaş'ın avukatları müvekkillerinin yeniden tutuklanması kararına ilişkin Diyarbakır Barosu Adli Yardım Hizmet Binası'nda basın toplantısı düzenledi.

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Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:00 
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