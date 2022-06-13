Demirtaş'ın bozulan davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika
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Demirtaş'ın bozulan davasının görülmesine devam edildi

13.06.2022 22:29
Demirtaş'ın bozulan davasının görülmesine devam edildi

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik söylemlerinden dolayı yargılandığı ve bozulan davanın görülmesine devam edildi.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik söylemlerinden dolayı yargılandığı ve bozulan davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 28 Mayıs 2021'deki karar duruşmasında Demirtaş'a, 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2,5 yıl hapis cezası verildi.

Karara yapılan itirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 21. Ceza Dairesi, 'varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçundan da hüküm kurulması gerektiğini belirterek kararı bozdu. Ankara Bölge Mahkemesi tarafından bozulan kararın ardından yeniden görülen davada, Demirtaş'ın avukatları tarafsız olmadıkları gerekçesiyle mahkeme heyetinin çekilmesini talep etti. Mahkeme, talebin bir üst mahkemeye yazılı olarak verilmesine karar verdi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlanan davanın duruşmasına Demirtaş tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararını okuduktan sonra savunma için Demiştaş'a söz verdi.

Demirtaş'ın avukatları, mahkemenin, suç konusu ifadelerin kullanıldığı dava derdest halde iken, müvekkillerini baştan suçlu kabul ederek karar verdiğini, tarafsız olmadıkları gerekçesiyle kararda imzası olan başkan ve bir üyenin çekilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, talebin reddi hakim olarak değerlendirildiğini belirterek Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılı olarak verilmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Demirtaş'ın bozulan davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika

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