Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyunu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirtaş'ın 'Devran' isimli kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyunu - Son Dakika

Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyunu

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Burada basın mensuplarının sorularını cevapladı. (2)

Demirtaş'ın Devran isimli kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyunu

Meral Akşener, İYİ Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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