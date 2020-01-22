Son Dakika › Güncel › Demirtaş'ın 'Devran' isimli kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyunu - Son Dakika
Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyunu
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:42 Kaynak: AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Burada basın mensuplarının sorularını cevapladı. (2)
Son Dakika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Tiyatroya çağrılsaydım, gitmezdim "Peruklu hırsız" peruk bakımı sırasında yakalandı Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam yapıldı Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek