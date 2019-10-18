Demirtaş'ın, Erdoğan ve Davutoğlu'na

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na "hakaret" ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın dosyası, sanık avukatlarının reddihakim talebinin değerlendirilmesi amacıyla bir üst mahkemeye gönderildi.

Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS sistemiyle bağlandı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Demirtaş'ın avukatları, müvekkilleri Anayasa'nın 83. maddesinde yer alan "yasama sorumsuzluğu" kapsamında bulunduğu için davanın düşmesi veya müvekkillerinin Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi gereğince yargılanması Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz yolu kullanılarak dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme, sanığın suç tarihinde İstanbul milletvekili ve aynı zamanda HDP'nin eş genel başkanı olduğunu, sanık ve sanık avukatlarının talepleri dikkate alındığında ifadelerin sorumsuzluk kapsamında kaldığından bahisle "Anayasa'ya aykırılık" iddiasının yerinde olmadığı anlaşıldığından taleplerin reddine karar verdi.

Sanık avukatları, Demirtaş'ın Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinde bulunan dosyasıyla bu dosyalar arasında benzerlik olduğunu belirterek, bu mahkemelerdeki dava dosyalarının birleştirilmesini istedi.

Mahkeme, Demirtaş'ın avukatlarının bu talebini de reddetti.

Avukatlar, "hakimin tutum ve davranışları nedeniyle tarafsız ve adil yargılama yapılmayacağını" öne sürerek, bu kez reddihakim talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık Demirtaş ve avukatlarının bu talebinin duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığını belirterek, ret sebepleri ve delilleri gösterilmediği anlaşıldığından bu talebin reddine karar verdi.

Mahkeme, reddihakim talebinin değerlendirilmesi için dosyanın Bakırköy ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

?- Davutoğlu'na hakaret davası ve birleştirme kararı



Sanık Selahattin Demirtaş hakkında, 24 Aralık 2015'te Rusya ziyareti sonrasında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açılmıştı.?

İstanbul 23. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin davanın düşürülmesi kararını esastan reddetmişti.

Bunun üzerine yerel mahkemeye gelen dava dosyası ile "Cumhurbaşkanı'na hakaret" davasının dosyasının birleştirilmesine karar verilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Demirtaş'ın 24 Aralık 2015'te Rusya ziyaretinin ardından Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "hakaret" ettiği belirtiliyor.

İddianamede, Demirtaş hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.