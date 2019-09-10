Son Dakika Haberleri: Demirtaş'ın tahliye kararına itiraz reddedildi
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Demirtaş'ın tahliye kararına itiraz reddedildi

48 dakika önce

Silahlı terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararına itiraz eden savcının yeniden tutuklama talebi bir üst mahkemece reddedildi.

Demirtaş'ın tahliye kararına itiraz reddedildi, System.String[]

Silahlı terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararına itiraz eden savcının yeniden tutuklama talebi bir üst mahkemece reddedildi.

Demirtaş hakkında, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince 2 Eylül'de adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmesi üzerine savcı, bir üst mahkeme olan Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu.

İtirazı inceleyen Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını yerinde görerek Demirtaş'ın yeniden tutuklanma talebini reddetti.

Bu karar sonucunda Demirtaş'ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmasına tutuksuz devam edilecek.

Demirtaş, daha önce İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası nedeniyle tahliye edilmemişti.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:18 Kaynak: AA
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