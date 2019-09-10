Demirtaş'ın tahliye kararına itiraz reddedildi

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'terör örgütü yöneticiliği' ve 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamalarıyla yargılandığı davada tahliye edilmesi kararına yapılan itiraz, üst mahkeme tarafından reddedildi.

Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davanın 2 Eylül'de görülen duruşmasında, adli kontrol hükümleri uygulanarak, tahliye kararı verildi. Demirtaş'ın tahliye kararına duruşma savcısı, itiraz ederek, tekrar tutuklama kararı verilmesini talep etti. İtirazı değerlendiren Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce bugün karar verildi. Mahkeme kararında, "Sanık Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine dair verilen kararda usul ve yasaya aykırı herhangi bir cihet bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine" denildi.

Selahattin Demirtaş, 31 fezleke ve birleşen dosyalar nedeniyle yargılandığı davada tahliye edilse de daha önce İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinden çıkamayacak.