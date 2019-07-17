Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmedildi
5 saat önce
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın, terör suçlarından yargılandığı davada, tutukluluğunun devamına karar verildi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın, terör suçlarından yargılandığı davada, tutukluluğunun devamına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:17
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenlerine 12'şer yıl hapis! El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı! Davası sırasında ortaya çıkan 14 rahatsız edici gerçek Mahkeme Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi Elon Musk: 'Neuralink' ile insan aklı okunabilecek