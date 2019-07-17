Son Dakika Haberleri: Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmedildi
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Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmedildi

5 saat önce

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın, terör suçlarından yargılandığı davada, tutukluluğunun devamına karar verildi.

Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmedildi, System.String[]
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın, terör suçlarından yargılandığı davada, tutukluluğunun devamına karar verildi.
Halkların Demokratik Partisi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:17 
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