Demirtaş'ın yargılandığı dava - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirtaş'ın yargılandığı dava - Son Dakika

Demirtaş'ın yargılandığı dava

6 saat önce

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu...

Demirtaş'ın yargılandığı dava, System.String[]

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Demirtaş'ın avukatları ve bazı HDP'li milletvekilleri hazır bulunurken, Demirtaş ile tutuklu bulunduğu cezaevinden bağlantı kuruldu.

Duruşmada, Demirtaş hakkında Elazığ, Van, Adana, Mersin ve İstanbul'da benzer suçlamalarla açılan davaların mevcut dava ile birleştirilmesine karar verildi.

Talepleri sorulan sanık avukatları, mahkemenin daha önce bazı davalar yönünden birleştirmeye muvafakat vermediğini ifade etti ve Demirtaş hakkında önceki celse verilen tahliye kararını eleştirerek kararın siyasi olduğu iddiasında bulundu.

Sanık Demirtaş ise önceki celse savunma iddianame ile birleşen bazı fezlekeler hakkında "savunma yapmış" sayıldığını hatırlatarak söz konusu fezlekelere ilişkin savunma yapmak istediğini ifade etti.

Bunun üzerine ara karar alan mahkeme, Demirtaş'ın savunma yapmak istediği fezlekeler yönünden savunmasını tamamlaması için kendisine celse sonuna kadar süre verilmesine karar verdi.

Yargılanmasının siyasi olduğunu savunan Demirtaş, basın organlarında da kendisi ve muhalifler aleyhinde algı operasyonu yapıldığı ve siyasi kimliğinin engellenmeye çalışıldığı iddiasında bulundu.

Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle 6-7 Ekim 2014'te YPG/ PKK yandaşlarınca düzenlenen gösteriler nedeniyle tutuklandığını beyan eden Demirtaş, bu soruşturmada şüpheli bile değilken tutuklandığını ve bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nın sağladığını ileri sürdü.

Demirtaş, "Yaptığım konuşmalar ve siyasi faaliyetler, bunların tamamı siyasi olarak eleştirilebilir, doğru bulunmayabilir. 'Demirtaş'ın konuşması tahrikkardır, serttir' denilebilir ama bu konuşmalarla Demirtaş 'terör örgütü yöneticisidir' denilemez." ifadelerini kullandı.

Duruşma yarına bırakıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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