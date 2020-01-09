Demirtaş'ın yargılandığı dava - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirtaş'ın yargılandığı dava - Son Dakika

Demirtaş'ın yargılandığı dava

6 saat önce

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu...

Demirtaş'ın yargılandığı dava, System.String[]

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık avukatları hazır bulunurken, Demirtaş'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya katılmak istemediği yönünde dilekçe gönderdiği açıklandı.

Diyecekleri sorulan sanık avukatları, mahkeme heyetine taleplerini iletti.

Avukatların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, 27 ve 28 Mayıs'ta devam edilmek üzere duruşmayı erteledi.

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:52 Kaynak: AA
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