Son Dakika Haberleri: Demirtaş'ın Yengesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Demirtaş'ın Yengesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın yengesi Havva Kübra Demirtaş hayatını kaybetti.

Demirtaş'ın Yengesi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın yengesi Havva Kübra Demirtaş hayatını kaybetti.

Gülüç Beldesi Merkez Mahallesi sakinlerinden Remzi, Merhum Ali Demirtaş ve Necla Serçe'nin annesi, Zeki, Hüseyin Karakuyu, Huri Sarı ve Güllü Şahin'nin ablası, Merhum Niyazi Demirtaş'ın eşi Havva Kübra Demirtaş vefat etti. Havva Kübra Demirtaş için bugün öğle namazı sonrası Gülüç Merkez Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın yengesi Havva Kübra Demirtaş alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Gülüç Belde mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz Kdz. Ereğli Belediyesi Meclis Üyesi Fevzi Ekşi katıldı. Başkan Demirtaş Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diledi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:05 Kaynak: İHA

Zonguldak, Ülgür Gökhan, Gülüç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turkcell, Cepten İnternet Paylaşımı Kararında Değişikliğe Gitti Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Darp Edildiği İddialarını Yalanladı

Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde Ücretli Olacağı Söylenen Cepten İnternet Paylaşımında Tartışmalara Son Nokta Konuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:31:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demirtaş'ın Yengesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]