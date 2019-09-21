Son Dakika Haberleri: Demirtaş kararı sonrası Erdoğan: Bunları bırakamayız, eğer bırakırsak şehitlerimiz bize hesap sorar
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Demirtaş kararı sonrası Erdoğan: Bunları bırakamayız, eğer bırakırsak şehitlerimiz bize hesap sorar

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız." dedi.

Demirtaş kararı sonrası Erdoğan: Bunları bırakamayız, eğer bırakırsak şehitlerimiz bize hesap sorar, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) katıldı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:45 
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