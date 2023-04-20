Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Alevi" videosu için destek verdi: Herkes gönül gözüyle izlemeli - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Alevi" videosu için destek verdi: Herkes gönül gözüyle izlemeli

20.04.2023 12:23

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" notuyla Twitter hesabında yayınladığı videoya destek çıktı. Demirtaş, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu kutluyor, bu güzel mesajlarını canı gönülden destekliyorum" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ederken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden "Alevi" notuyla bir video paylaştı.

KILIÇDAROĞLU VİDEODA NE DEDİ?

Kılıçdaroğlu videoda, "Sevgili genç arkadaşım, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın… 'Alevi olmaz' diyen bu sisteme; 'doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur' diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi, kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım" dedi.

"CANI GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUM"

Halen cezaevinde olan Selahattin Demirtaş da avukatları aracılığıyla kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'nun videosunu alıntıladı. Videoya bir de not düşen Demirtaş, "Herkes gönül gözüyle izlemeli, kalbiyle hissederek dinlemeli. Bu topraklarda ayrımcılık olmadan, eşitçe, kardeşçe, huzur içinde yaşamak mümkün. Sayın Kılıçdaroğlu'nu kutluyor, bu güzel mesajlarını canı gönülden destekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
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