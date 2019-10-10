İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemizdeki mevcut pazar yerlerinin yetersiz olduğunun farkındayız. Modern pazar yerleri inşa etmeliyiz" dedi.



İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçen haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarı esnafının bulunduğu satış yerlerinin temiz ve sağlıklı kalmasının hedeflendiği "ücretsiz çöp poşeti" uygulaması hem ilçe halkının takdirini topluyor hem de yerel yönetimlere örnek oluyor. İlkadım Belediyesi ilçe genelinde kurulan semt pazarlarına yönelik başlattığı "Temiz Bir İlkadım İçin El Ele" sloganıyla hayat bulan "çöp poşet" uygulaması vatandaşın takdirini toplamaya devam ediyor. Uygulama hakkında açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım'ı örnek pazar yerlerine sahip bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımız sürdürüyoruz" diye konuştu.



"Uygulamaya duyarlılık gösterenlere teşekkür etti"



Hayata geçen uygulama ile kurulan halk pazarının ardından oluşan çöplerin toplanmasına yönelik çöp poşet uygulaması ile esnafa ücretsiz çöp poşeti dağıtarak çöplerin düzenli bir şekilde toplanmasını sağlanıyor. Öncelik olarak ilçe genelinde açılan sebze ve meyvecilerin bulunduğu alanda başlatılan poşet dağıtımının pazar tamamlandığında olumlu sonuçlandığını ve esnafın çöplerini poşete koyarak tezgahının yerine bıraktığını belirten İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Recep Aslan, "Sabah dağıttığımız poşetlere pazar bittiğinde esnafımız çöplerini koyuyorlar ve görevli arkadaşlarımız da daha düzenli bir şekilde çöpler dağılmadan toplanması sağlanıyor. Bu konuda duyarlılık gösteren esnafımıza teşekkür ediyor ve bundan sonraki haftalarda da aynı duyarlılıkları göstermelerini diliyoruz" şeklinde konuştu.



"İlçemize modern pazar yerlerini hakim kılacağız"



İlkadım'da halkın kurulan halk pazarlarında rahat ve huzurlu bir alışveriş yapması adına çöp poşet uygulaması ile temiz pazar yerlerini ilçe halkına sunmayı hedeflediğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, uygulamanın zamanla oturdukça pazarcı esnafının da rahatlayacağını ifade etti. Demirtaş, "Şuan ilçemiz sınırları içindeki mevcut pazar yerlerinin yetersiz olduğunun farkındayız. Modern pazar yerleri inşa etmeliyiz. Hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlarımız buna layıktır. Projelerimiz, düşüncelerimiz var. İlkadım'ı örnek pazar yerlerine sahip bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN