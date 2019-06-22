Son Dakika Haberleri: Demirtaş, Öcalan ile arasında iktidar mücadelesi olduğuna dair iddialara cevap verdi
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Demirtaş, Öcalan ile arasında iktidar mücadelesi olduğuna dair iddialara cevap verdi

2 dakika önce

Halkların Demokratik Partisi eski eş başkanlarından Selahattin Demirtaş, PKK lideri Abdullah Öcalan ile arasında iktidar mücadelesi olduğuna dair iddialara cevap verdi.

Demirtaş, Öcalan ile arasında iktidar mücadelesi olduğuna dair iddialara cevap verdi, System.String[]
Halkların Demokratik Partisi eski eş başkanlarından Selahattin Demirtaş, PKK lideri Abdullah Öcalan ile arasında iktidar mücadelesi olduğuna dair iddialara cevap verdi.

Demirtaş'a ait Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sayın Öcalan'ın demokratikleşme ve barış için alacağı her türlü inisiyatifin yanında olacağımdan, başarısı için samimi çaba sarf edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. İktidar savaşı ve benzeri şeyler bize yabancı ve yadırgatıcı söylemlerdir.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:38 
Selahattin Demirtaş, Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Öcalan, Dünya
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