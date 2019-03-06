Son Dakika Haberleri: Demirtaş, Osmangazi ile Güzelleşiyor

Demirtaş, Osmangazi ile Güzelleşiyor

36 dakika önce

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın yeni gelişim bölgelerinden Demirtaş'taki hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor.

Demirtaş, Osmangazi ile Güzelleşiyor, System.String[]
Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın yeni gelişim bölgelerinden Demirtaş'taki hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi'ne bağlanmasıyla birlikte yatırımların hızlandığı Demirtaş'ta alt yapı çalışmalarının ardından yapılan asfalt kaplama, park ve çevre düzenlemeleriyle birlikte modern bir yaşam alanı ortaya çıkıyor. Demirtaş'taki yoğun yapılaşmanın olduğu bölgelerden olan Barbaros Mahallesi'nde Osmangazi Belediyesi'nin çalışmaları devam ediyor. Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Barbaros Mahallesi'nde 22 sokağın asfaltlanması için çalışma başlattı. Asfalt kaplama çalışmalarının yanı sıra 8 sokakta yaklaşık 10 bin metrekare tretuvar düzenlemesi yapıldı. Ayrıca, yeni inşa edilen Fatih Sultan Mehmet Camii'nin çevre düzenlemesi, abdestlik ve tuvalet yapım çalışmaları tamamlandı.

Barbaros Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni gelişim bölgesi Demirtaş'taki hizmetlerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Demirtaş Barbaros Mahallesi'nin de yoğun yapılaşmanın olduğu bir bölge olduğunu kaydeden Dündar, "Demirtaş'ta belediye olarak alt yapı, yol ve asfalt çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yeni yapılaşmanın yoğun olduğu Barbaros Mahallesi'nde de asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Alt yapı çalışmaları biten sokakları asfaltla kaplıyoruz. Bunun yanı sıra yeni yapılan caminin çevre düzenlemesini gerçekleştirdik. Bölgenin eksiklerini tek tek tamamlıyoruz. Planlara uygun modern ve yeni bir hayat alanı ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımıza yeni mahallelerinde sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:09 Kaynak: İHA

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