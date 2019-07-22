Son Dakika Haberleri: Demirtaş: "STK'ları önemsiyoruz"
Son Dakika Güncel Haber

Demirtaş: "STK'ları önemsiyoruz"

1 saat önce

Samsun Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. Taner Tunç ve yönetim kurulu üyeleri İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Demirtaş:
Samsun Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. Taner Tunç ve yönetim kurulu üyeleri İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Demirtaş ile bir süre sohbet eden Başkan Tunç, son dönemlerde toplumun kültür istilası ve erozyonu yaşadığını belirterek, "Aydınlar Ocağı olarak bu ülkede güzel işler yapmak istiyoruz. Bir ülke, bir millet değiştirilmek isteniyorsa bu yetişen nesillerin zihinlerinin önce bulandırılması sonra beyinlerinin yıkanması ile olmaktadır. Bu tür yapılan erozyon çalışmalarına karşın Aydınlar Ocağı olarak milletimizi uyandırmak ve toplum değerlerini gençlerimize hatırlatmak adına mücadele ediyoruz" dedi.

"Şehrimize katkı veren STK'ları önemsiyoruz"

Başkan Demirtaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Prof. Dr. Taner Tunç ve yönetim teşekkür etti. Sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarına önem verdiklerini belirten Başkan Demirtaş, "Şehrimize katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarımızı önemsiyoruz. Gelen her türlü öneri ve eleştirilerini dikkate almaya çalışıyoruz. Bu manada Aydınlar Ocağı, partiler üstü ve merkezi dışarıda olmayan, dolayısıyla dışarıya bağlı olarak faaliyet göstermeyen çok önemli yerli ve milli bir sivil toplum kuruluşudur. Aydınlar Ocağı olarak da şehrimizde güzel işler yapacağınıza inancımız tamdır" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Taner Tunç, Başkan Demirtaş'a ebru sanatı ile yapılmış bir tablo hediye etti. - SAMSUN
Necattin Demirtaş, Aydınlar, İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'ın 23 Haziran seçimi sonrası ilk mitingi: Sizleri özlemişim Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde cıva alarmı: 13 kişi hastaneye kaldırıldı Son dakika! İstanbul Valiliği Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre verdi Meral Akşener'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlık teklif etti" iddiasına yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 13:57:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demirtaş: "STK'ları önemsiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]