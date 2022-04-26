Demirtaş'tan "Gezi Davası" Kararına Tepki: "Gezi, Dört Duvara Sığmaz" - Son Dakika
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Demirtaş'tan "Gezi Davası" Kararına Tepki: "Gezi, Dört Duvara Sığmaz"

26.04.2022 14:07
Demirtaş'tan "Gezi Davası" Kararına Tepki: "Gezi, Dört Duvara Sığmaz"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gezi Parkı Davası’nda verilen mahkûmiyet kararlarına ilişkin, “Gezi, dört duvara sığmaz. Halen mi öğrenemediler, korku korksun bizlerden” dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gezi Parkı Davası'nda verilen mahkümiyet kararlarına ilişkin, "Gezi, dört duvara sığmaz. Halen mi öğrenemediler, korku korksun bizlerden" dedi.

Edirne Cezaevi'nde 4 Kasım 2016 tarihinde beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, mahkümiyet kararları verilen Gezi Parkı Davası'yla ilgili avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Demirtaş, "Gezi dört duvara sığmaz. Halen mi öğrenemediler, korku korksun bizlerden" sözleriyle kararı eleştirdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı Davası'nda tutuklu iş insanı Osman Kavala hakkında mahkeme, oy çokluğuyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.  Kavala, siyasal ve askeri casusluk suçundan ise beraat etti.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Demirtaş'tan "Gezi Davası" Kararına Tepki: "Gezi, Dört Duvara Sığmaz" - Son Dakika
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