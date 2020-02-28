Demirtaş'tan İdlib'deki saldırıya ilişkin mesaj: Savaş değil barış sesimizi yükseltelim - Son Dakika
Son Dakika Dünya Demirtaş'tan İdlib'deki saldırıya ilişkin mesaj: Savaş değil barış sesimizi yükseltelim - Son Dakika Dünya

Demirtaş'tan İdlib'deki saldırıya ilişkin mesaj: Savaş değil barış sesimizi yükseltelim

6 saat önce

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İdlib'de 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin Twitter üzerinden mesaj yayınladı.

Demirtaş'tan İdlib'deki saldırıya ilişkin mesaj: Savaş değil barış sesimizi yükseltelim, System.String[]

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İdlib'de 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin Twitter üzerinden mesaj yayınladı.


Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "İdlib'deki saldırıda yaşamını yitiren güvenlik personellerine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor, acılarını, üzüntülerini yürekten paylaşıyorum. İçerde ve dışarda sürdürülen savaş, çatışma, gerilim politikalarının daha fazla yıkıma ve acıya yol açmamasını diliyorum. Her koşulda barışı, diyalogla sorunların çözümünü savunmak en onurlu, erdemli tutumdur. Savaş çığlıklarını değil, barış sesimizi yükseltelim." ifadelerini kullandı.

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Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:05 
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