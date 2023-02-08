Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu Paylaşımı: "Hem Güçlü Bir Dayanışma Hem de Güçlü Bir Siyasi Duruş, Bu Zor Dönemi El Ele Vererek Atlatmamız İçin Çok... - Son Dakika
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Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu Paylaşımı: "Hem Güçlü Bir Dayanışma Hem de Güçlü Bir Siyasi Duruş, Bu Zor Dönemi El Ele Vererek Atlatmamız İçin Çok...

08.02.2023 13:38
Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu Paylaşımı: "Hem Güçlü Bir Dayanışma Hem de Güçlü Bir Siyasi Duruş, Bu Zor Dönemi El Ele Vererek Atlatmamız İçin Çok...

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım” sözleriyle ilgili “Hem güçlü bir dayanışma hem de güçlü bir siyasi duruş, bu zor dönemi el ele vererek atlatmamız için çok önemlidir, kıymetlidir” mesajını paylaştı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan'la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım" sözleriyle ilgili "Hem güçlü bir dayanışma hem de güçlü bir siyasi duruş, bu zor dönemi el ele vererek atlatmamız için çok önemlidir, kıymetlidir" mesajını paylaştı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla kullandığı sosyal medya hesabından, dün gece saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan'la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım" açıklamasının yer aldığı videoyu alıntılayarak bir mesaj paylaştı.

Demirtaş, "Hem güçlü bir dayanışma hem de güçlü bir siyasi duruş, bu zor dönemi el ele vererek atlatmamız için çok önemlidir, kıymetlidir" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (1)
  • Çağlar Yıldırım: 2vatanini sevmeyen adamın rant birleşmesi iste Allah tan geldi Allah tannn adam olun adammmmm Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
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Son Dakika Güncel Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu Paylaşımı: 'Hem Güçlü Bir Dayanışma Hem de Güçlü Bir Siyasi Duruş, Bu Zor Dönemi El Ele Vererek Atlatmamız İçin Çok... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu Paylaşımı: "Hem Güçlü Bir Dayanışma Hem de Güçlü Bir Siyasi Duruş, Bu Zor Dönemi El Ele Vererek Atlatmamız İçin Çok... - Son Dakika
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