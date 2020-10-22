Demirtaş: "Vatandaşımızın ayağına giderek sorunları çözüyoruz" - Son Dakika

Demirtaş: "Vatandaşımızın ayağına giderek sorunları çözüyoruz"
22.10.2020 15:32
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Belediye Mahallemizde" hizmet çadırı ile vatandaşın ayağına giderek problemlere çözüm ürettiklerini söyledi.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Belediye Mahallemizde" hizmet çadırı ile vatandaşın ayağına giderek problemlere çözüm ürettiklerini söyledi.
"Belediye Mahallemizde" hizmet çadırının bu seferki durağı Derecik Mahallesi oldu. Vatandaşın sorunlarını dinleyen ekipler talepleri ilgili birimlere ileterek çözülmesini sağladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Hizmet çadırını kurduğumuz mahallelerde vatandaşımızın ayağına gidiyoruz. Birim müdürlerimizle birlikte sıkıntıları yerinde görerek acil çözüm üretiyoruz. Mahalle sakinlerimizden de olumlu dönüşler aldığımız bu uygulamayı dönüşümlü olarak devam ettiriyoruz" dedi. - SAMSUN
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