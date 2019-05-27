Demirtaş: "Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizlerin birinci önceliği"
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SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Belediye hizmetlerinin yerinde hızlı, isabetli, etkili ve verimli bir şekilde yapılması için teknolojik gelişmelerden faydalanarak kurulan Çözüm Merkezi sayesinde vatandaşlarımız tüm istek, talep, öneri ve şikayetlerini...
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:47 Kaynak: İHA
SAMSUN (İHA) – İlkadım
Belediye Başkanı Necattin Demirtaş
, "Belediye hizmetlerinin yerinde hızlı, isabetli, etkili ve verimli bir şekilde yapılması için teknolojik gelişmelerden faydalanarak kurulan Çözüm Merkezi sayesinde vatandaşlarımız tüm istek, talep, öneri ve şikayetlerini bizlere ulaştırabilir" dedi.
Çözüm Merkezine ulaşan tüm dilek, öneri ve şikayetleri ivedi bir şekilde sonuçlandırıldığını dile getiren Başkan Demirtaş, "Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizlerin birinci önceliği. Belediye hizmetlerinin yerinde hızlı, isabetli, etkili ve verimli bir şekilde yapılması için teknolojik gelişmeleri de entegre ettiğimiz Çözüm Merkezi ile telefon, yüz yüze, e-mail, sosyal medya veya whatsapp aracılığıyla gelen dilek, öneri ve şikayetler ilgili yerlere iletiliyor. Daha sonra, işin rahat bir şekilde takip edilebilmesi için vatandaşlarımız ister ilkadim.bel.tr adresinden, 444 55 01& 444 19 19 çözüm merkezi hattımızı veya 0505 178 55 01 numaralı whatsapp numaramızdan bizlere ulaştırabilir veya sonuçlarını takip edebilir" diye konuştu. - SAMSUN
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