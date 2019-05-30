Son Dakika Haberleri: Demirtaş ve 3 kaymakamdan birlik-beraberlik vurgusu
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Demirtaş ve 3 kaymakamdan birlik-beraberlik vurgusu

39 dakika önce

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Canik Kaymakamı Mahmut Halal'ı makamında ağırladı.

Demirtaş ve 3 kaymakamdan birlik-beraberlik vurgusu, System.String[]
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Canik Kaymakamı Mahmut Halal'ı makamında ağırladı.

Gazi Hizmet Binası başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Demirtaş, şehrin İlkadım, Atakum, Canik ilçelerine hizmet veren 3 kaymakamı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

"Amaç vatandaşa en iyi hizmetin verilmesi"

Kaymakamlıkların, belediye ve diğer kurumlar arasında var olan uyum ve iş birliğinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edeceğini belirten İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, vatandaşa en iyi hizmetin verilmesi ve sorunlarının çözümü noktasında devletin temsilcileri olarak her zaman hazır olduklarını ifade etti. Keklik, "Bu vesile ile gerçekleştirmiş olduğumuz ziyarette şahsım ve kaymakam meslektaşlarım adına İlkadım Belediye Başkanlığına seçilmiş olmalarından dolayı, Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a yeni görevlerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

"Her zaman yanımızda olmanızı isteriz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirtaş, "Şehir dinamikleri ve vatandaşlarımızla ortak hareket ederek, ilçemizi daha güzel yerlere taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizin desteğiniz ve gücünüzün her zaman yanımızda olmasını isteriz" diye konuştu. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:28 Kaynak: İHA
Canik, Atakum, İbrahim Keklik, İlkadım, Güncel
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