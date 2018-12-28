Demirtaş ve Avdancık Arasına Modern Köprü

Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş bölgesi ile Avdancık Mahallesi'ni birbirinden ayıran dere üzerine inşa edilen köprüde asfalt çalışmaları başladı.

Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş bölgesi ile Avdancık Mahallesi'ni birbirinden ayıran dere üzerine inşa edilen köprüde asfalt çalışmaları başladı. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açılacak köprü, bölge trafiğine nefes aldıracak.



Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Bölgesi ile Avdancık Mahallesi arasına modern bir köprü inşa etti. Yıllar önce tek yönlü olarak inşa edilen ve ulaşımda sıkıntıların yaşanmasına sebep olan mevcut köprünün yerine inşa edilen köprü, 27 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğuna sahip. Her iki yönde 1.5 metre genişliğinde yaya yolunun da yer aldığı köprü, bağlantı yolları ile birlikte Avdancık ve Seçköy mahalleleri ile Demirtaş Barajı çevresinde bulunan maden ocaklarına ait araçların oluşturduğu trafik meselesini çözecek. Köprünün inşaatı tamamlanarak asfalt çalışmalarına başlandı. Köprü önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ulaşım alanında yapmış oldukları yatırımlara devam ettiklerini belirterek, "Demirtaş ile Avdancık Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayacak köprünün inşaatını bitirdik. Asfalt çalışmalarına başladık. Bölgede yıllar önce yapılan mevcut köprü, sadece tek aracın geçeceği genişlikte olması sebebiyle artan trafik yoğunluğuna cevap veremez duruma gelmişti. Yeni inşa ettiğimiz 27 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğundaki köprü üzerinden çift araç rahatlıkla geçebilecek. Bu köprü ile bölgede artan trafiği yoğunluğunu rahatlatacağız. Sıkışan araç trafiği ortadan kalkacak. Bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

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