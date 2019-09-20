Demirtaş ve yüksekdağ'a yeni soruşturma (2)

TUTUKLAMA KARARI

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'terör örgütü yöneticiliği' ve 'terör örgütü üyeliği' suçlamalarıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verilen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir soruşturma açıldı. Demirtaş ve Yüksekdağ'ın, kaldıkları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde savunmalarını yapacakları bildirildi.

Bu kapsamda, Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinden, Yüksekdağ ise Kocaeli Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla Cumhuriyet Savcısına ayrı ayrı ifade verdi. Savcı ifade işlemi sonrasında Demirtaş ve Yüksekdağ'ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

TUTUKLANMALARINA KARAR VERİLDİ

Sevk kararının ardından Demirtaş ve Yüksekdağ ile avukatları peş peşe Ankara 1. Sulh Ceza Hakimine ifade verdi. Hakim, ifade işlemi sonucunda şüphelilerin 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye azmettirmek', 'öldürmeye teşebbüse azmettirmek', 'yağmaya azmettirmek' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek' suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Tutuklama kararıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Savcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kamuoyunda 6-7-8 Ekim Kobani olarak bilinen olaylarda PKK/KCK tero¨r o¨rgu¨tu¨ so¨zde o¨rgu¨t yo¨neticileri, o¨rgu¨tu¨n genc¸lik ve kadın yapılanması ile Hakların Demokratik Partisi MYK u¨yeleri ve es¸ bas¸kanları tarafından sosyal medya u¨zerinden halkı sokagˆa c¸ıkıp tero¨r eylemleri gerc¸ekles¸tirmeleri yo¨nu¨nde c¸agˆrılar yapıldıgˆı basın yayın kurulus¸larına da yansımıs¸tır. Bu c¸agˆrılar u¨zerine bas¸ta Dogˆu ve Gu¨neydogˆu bo¨lgesinde bulunan iller olmak u¨zere toplam 32 ilde c¸ıkan olaylarda 38 vatandas¸ımız hayatını kaybetmis¸, c¸ok sayıda gu¨venlik go¨revlisi ile vatandas¸ımız yaralanmıs¸, kamu binaları ve arac¸ları yagˆmalanarak zarar go¨rmu¨s¸tu¨" denildi.

'SORUS¸TURMA BAS¸LATILMIS¸TIR'

Soruşturmanın detaylarına yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülke genelinde meydana gelen olaylar nedeniyle sokagˆa c¸ıkma c¸agˆrısı yapan PKK/KCK tero¨r o¨rgu¨tu¨ ve so¨zde o¨rgu¨t yo¨neticileri ile bazı siyasi parti yo¨neticileri ve partileri ile ilgili Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆımızın 2014/146757 sorus¸turma sayılı dosyası u¨zerinden Devletin Birligˆini ve U¨lke Bu¨tu¨nlu¨gˆu¨nu¨ Bozmak (TCK 302), Nitelikli Kasten Adam O¨ldu¨rme. Kasten Adam O¨ldu¨rmeye Tes¸ebbu¨s (TCK 82), Yagˆma (TCK 149), Kis¸i Hu¨rriyetinden Yoksun Kılma (TCK 109). Mala Zarar Verme (TCK 151, 152), Kasten Yaralama (TCK 86), Hırsızlık (TCK 141. 142), İs¸ Yeri ve Konut Dokunulmazlıgˆını I·hlal (TCK 116/1-2-4,119) suc¸larından sorus¸turma bas¸latılmıs¸tır."

'SORUS¸TURMA TU¨M YO¨NLERİYLE DEVAM ETMEKTEDİR'

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Sorus¸turma konusu olan tero¨r olaylarının 32 ilde gerc¸ekles¸mesi nedeniyle sorus¸turma alanının genis¸ligˆi, magˆdur/mu¨s¸teki ve s¸u¨pheli sayısının fazlalıgˆına bagˆlı olarak delillerin toplanma is¸lemlerinin tamamlanması u¨zerine suc¸ tarihi itibariyle HDP Es¸ Bas¸kanları olan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ S¸enoğlu'nun sorus¸turma kapsamında ifadelerinin alınmasına mu¨teakip tutuklanma talebi ile sevk edildikleri Ankara 1. Sulh Ceza Hakimligˆinin 20/09/2019 tarih 2019/1019 D.is¸ sayılı kararıyla tutuklanmalarına karar verilmis¸tir. Sorus¸turma kapsamında mevcut digˆer s¸u¨pheliler yo¨nu¨nden de sorus¸turma tu¨m yo¨nleriyle devam etmektedir."

ANKARA