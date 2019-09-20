Son Dakika Haberleri: Demirtaş ve Yüksekdağ devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak ile öldürmeye, öldürmeye...
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Demirtaş ve Yüksekdağ devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak ile öldürmeye, öldürmeye...

1 saat önce

Demirtaş ve Yüksekdağ devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak ile öldürmeye, öldürmeye teşebbüse ve yağmaya azmettirmek suçlarından tutuklandı.

Demirtaş ve Yüksekdağ devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak ile öldürmeye, öldürmeye..., System.String[]

Demirtaş ve Yüksekdağ devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak ile öldürmeye, öldürmeye teşebbüse ve yağmaya azmettirmek suçlarından tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:40 Kaynak: AA
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