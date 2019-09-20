Demirtaş ve Yüksekdağ devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak ile öldürmeye, öldürmeye...
1 saat önce
Demirtaş ve Yüksekdağ devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak ile öldürmeye, öldürmeye teşebbüse ve yağmaya azmettirmek suçlarından tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:40 Kaynak: AA
Demirtaş ve Yüksekdağ devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak ile öldürmeye, öldürmeye teşebbüse ve yağmaya azmettirmek suçlarından tutuklandı.
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