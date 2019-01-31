Son Dakika Haberleri: Demirtaş ve Yüksekdağ'ın Yargılandığı Davada Duruşmaya Katılım İhtarı Çekilecek

Demirtaş ve Yüksekdağ'ın Yargılandığı Davada Duruşmaya Katılım İhtarı Çekilecek

1 saat önce

HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın, 9 Mayıs 2015'te, partinin kentteki seçim bürosuna yönelik saldırıyla ilgili 'Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'a iftirada bulundukları' suçlamasıyla yargılanmalarına devam edildi.

Demirtaş ve Yüksekdağ'ın Yargılandığı Davada Duruşmaya Katılım İhtarı Çekilecek, System.String[]
HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın, 9 Mayıs 2015'te, partinin kentteki seçim bürosuna yönelik saldırıyla ilgili 'Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'a iftirada bulundukları' suçlamasıyla yargılanmalarına devam edildi. Demirtaş ile Yüksekdağ'ın tutuklu bulundukları cezaevine yazı yazılmasına, SEGBİS ile duruşmaya katılmamaları halinde savunma haklarından vazgeçileceğine dair ihtar çekilmesine karar verilerek, duruşma ertelendi. 

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka suçtan Edirne Kapalı Cezaevi'nden tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu olan Figen Yüksekdağ katılmadı. Demirtaş, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde, savunmasını mahkemeye bizzat gelerek, yapmak istediğini söyledi. Yüksekdağ ise avukatıyla yeterli görüşme yapamadığı gerekçesiyle duruşmaya katılmak istemeyip, 3 sayfalık savunmasını mahkemeye avukatı aracılığıyla sundu.

Mahkeme heyeti, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklu bulundukları cezaevine yazı yazılmasına, sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılmamaları halinde savunma haklarından vazgeçileceğine dair ihtar çekilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Dönemin HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın, 9 Mayıs 2015 tarihinde, partinin seçim bürosuna gece yarısı yapılan saldırıya İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın kayıtsız kaldığı ve azmettirici olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Yapılan soruşturmada, Kulular hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtilerek, Demirtaş ile Yüksekdağ'ın verdikleri dilekçe nedeniyle İbrahim Kulular'a yönelik 'iftira' suçunu işledikleri gerekçesiyle cezalandırılması istendi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:42 Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Güncel
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