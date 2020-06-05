Demirtaş: "Virüsle olan mücadelemiz bitmedi" - Son Dakika

Demirtaş: "Virüsle olan mücadelemiz bitmedi"

İlkadım zabıta ekipleri, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alarak binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme süreci sonrası ilçe genelinde Samsun Valiliği, İlkadım Kaymakamlığı ve İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte ilçe halkının yoğun...

Demirtaş:

İlkadım zabıta ekipleri, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alarak binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme süreci sonrası ilçe genelinde Samsun Valiliği, İlkadım Kaymakamlığı ve İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte ilçe halkının yoğun olarak kullandığı umuma açık alanlarında ortaklaşa denetim gerçekleştirdi.


İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararlar doğrultusunda ilçe genelindeki tüm bakkal, büfe, berber salonları, restoranlar ve marketlere yönelik denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Samsun Valiliği, ilçe Kaymakamlığı ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri birlikte ortaklaşa hareket eden İlkadım zabıta ekipleri hijyen önlemleri başta olmak üzere, sosyal mesafe kurallarına uyulması, ekmek, sebze ve meyvelerin paketlenerek satılması, çalışanların ve müşterilerin maske ile eldiven takmaları, alan metrekaresine göre içeriye müşteri alınması gibi konularda market çalışanlarını hem uyardı hem bilgilendirdi. Salgının Türkiye'de görülmesiyle birlikte talebin arttığı hijyen ve gıda ürünlerinde yapılan fiyat artışının önüne geçmek için de denetimlerine ara vermeden devam eden ekipler, bu kapsamda işyeri çalışma ruhsatı etiket ve fatura kontrollerini de yaptı.


Demirtaş: "Virüsle olan mücadelemiz bitmedi"


Bu denetimlerimizi halkımızın sağlığı için yapıyoruz diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Normalleşmenin başladığı ilk günlerde tedbiri elden bırakmamaya özen göstermeliyiz. Sağlık ve İçişleri Bakanlığımızın açıkladığı uyarıları dikkate alarak sosyal yaşantımıza devam etmeli, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalıyız. Teması ne kadar azaltırsak, virüsü o kadar çabuk yeneriz" dedi.


Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine de değinen Başkan Demirtaş, virüsle mücadelenin bitmediği ve her bireyin sorumluluk anlayışıyla hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.


"Üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız"


Küresel bir tehdit haline gelen korona virüsün kontrol altına alınmasının toplum sağlığı açısından son derece önemli olduğunu ifade eden İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı ise, "Virüs riskine karşı vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına üzerimize düşen görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu alanlardan biri de market ve restoranlar. Bu konuda denetimlerimizi sıklıkla gerçekleştiriyor ve takibini yapıyoruz. Alınan bu tedbirlere esnafımızın ve vatandaşlarımızın kayıtsız kalmadığını ve yapılan uyarıları dikkate aldıklarını görmek de memnuniyet verici" diye konuştu. - SAMSUN

İlkadım, Türkiye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 05:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Demirtaş: 'Virüsle olan mücadelemiz bitmedi' - Son Dakika

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