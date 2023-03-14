Demirtaş, Yeşil Sol Parti'nin Logosunu Paylaştı: "Renkli Çıktısını Alıp Evde Buzdolabı Kapısına, Oda Kapılarına Yapıştırın Lütfen. Ne Olduğunu... - Son Dakika
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Demirtaş, Yeşil Sol Parti'nin Logosunu Paylaştı: "Renkli Çıktısını Alıp Evde Buzdolabı Kapısına, Oda Kapılarına Yapıştırın Lütfen. Ne Olduğunu...

14.03.2023 20:49
Demirtaş, Yeşil Sol Parti'nin Logosunu Paylaştı: "Renkli Çıktısını Alıp Evde Buzdolabı Kapısına, Oda Kapılarına Yapıştırın Lütfen. Ne Olduğunu...

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından Yeşil Sol Parti'nin logosunu paylaştı. Demirtaş, "Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak. Haydi arkadaşlar, elden ele" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından Yeşil Sol Parti'nin logosunu paylaştı. Demirtaş, "Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak. Haydi arkadaşlar, elden ele" dedi.
Selahattin Demirtaş, bugün sosyal medya hesabından Yeşil Sol Parti'nin logosunu paylaştı. Demirtaş'ın avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabından bu akşam yaptığı açıklama şöyle:
"Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak : ) Haydi arkadaşlar, elden ele…"

Kaynak: ANKA
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Demirtaş sosyal medyadan Yeşil Sol Parti'nin logosunu paylaştı: Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak Demirtaş sosyal medyadan Yeşil Sol Parti'nin logosunu paylaştı: Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Sol Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirtaş, Yeşil Sol Parti'nin Logosunu Paylaştı: 'Renkli Çıktısını Alıp Evde Buzdolabı Kapısına, Oda Kapılarına Yapıştırın Lütfen. Ne Olduğunu... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demirtaş, Yeşil Sol Parti'nin Logosunu Paylaştı: "Renkli Çıktısını Alıp Evde Buzdolabı Kapısına, Oda Kapılarına Yapıştırın Lütfen. Ne Olduğunu... - Son Dakika
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