Demirtaş, Yeşil Sol Parti'nin Logosunu Paylaştı: "Renkli Çıktısını Alıp Evde Buzdolabı Kapısına, Oda Kapılarına Yapıştırın Lütfen. Ne Olduğunu...

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından Yeşil Sol Parti'nin logosunu paylaştı. Demirtaş, "Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak. Haydi arkadaşlar, elden ele" dedi.

Selahattin Demirtaş, bugün sosyal medya hesabından Yeşil Sol Parti'nin logosunu paylaştı. Demirtaş'ın avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabından bu akşam yaptığı açıklama şöyle:

"Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak : ) Haydi arkadaşlar, elden ele…"