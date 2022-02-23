Demiryol-İş, ESTRAM çalışanlarının sorunlarının çözülmesini istiyor - Son Dakika
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Demiryol-İş, ESTRAM çalışanlarının sorunlarının çözülmesini istiyor

23.02.2022 14:16
Demiryol-İş, ESTRAM çalışanlarının sorunlarının çözülmesini istiyor

Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şubesinin yöneticileri ve üyeleri, Büyükşehir Belediyesine bağlı ESTRAM AŞ çalışanlarının sorunlarına dikkati çekti.

Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şubesinin yöneticileri ve üyeleri, Büyükşehir Belediyesine bağlı ESTRAM AŞ çalışanlarının sorunlarına dikkati çekti.

Şube Başkanı Ramazan Uysal, Büyükşehir Belediyesi önünde sendika üyeleriyle yaptığı açıklamada, adalet ve hakkaniyet aramak için toplandıklarını söyledi.

Vergi Kanunu'nda yapılan değişiklikle asgari geçim indiriminin yerine getirilen 638,01 lira tutarındaki vergi istisnasının, çalışanlara ödenmemesinden dolayı ESTRAM çalışanlarının mağduriyete uğratıldığını savunan Uysal, kıdemli olarak çalışanların iyileştirme beklerken aksine maaş ve ücretlerinde düşüşler yaşandığını öne sürdü.

Asgari ücretin yükseltilmesi ile yeni işbaşı yapanların ücretlerinin artmasından dolayı eski, kıdemli çalışanlar arasındaki kıdemden doğan ücret farkının kaybolduğunu iddia eden Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sıkıntılar çözülmelidir. ESTRAM AŞ'de çalışan işçi personelin toplu iş sözleşmesinden doğan ikramiyeleri yılardır zamanında ödenmemektedir. Bu dönem ocak sonunda ödenmesi gereken ikramiye 19 gün gecikmeli olarak ödenmiştir. 2020 yılına ait ayakkabı çekleri ve yazlık kıyafetler halen verilmemiştir. Toplu iş sözleşmesi maddesi kapsamında ödenmesi gereken 1 aylık tutardaki ulaşım yardımı ücreti, 2021 kasım ayından itibaren ödemeleri tam verilmemektedir. Gece vardiyasında çalışmakta olan personele yemek ücreti ödenmesi belirlendiği halde ödememektedir. Şoförlerin Odunpazarı'ndaki barınma sorunu giderilmemiştir. Sorunları şu anda burada sıralamaya kalsak zaman yetmez. Çalışanların üzerindeki yükü hafifletmek için birçok kamu ve özel sektör deki kurumlar üzerlerine düşeni bir nebze iyileştirmeler ile çözüm getirmeye çalıştılar, belediyenin şirketlerinde çalışanlar ise mağdurdurlar."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Uysal, Eskişehir, Sendika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demiryol-İş, ESTRAM çalışanlarının sorunlarının çözülmesini istiyor - Son Dakika


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