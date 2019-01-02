Son Dakika Haberleri: Demiryol-İş Sendikası yüzde 25'lik zam teklifini kabul etmedi

Demiryol-İş Sendikası yüzde 25'lik zam teklifini kabul etmedi

1 saat önce

Demiryol-İş Sendikası, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yüzde 25'lik zam teklifini kabul etmedi.

Demiryol-İş Sendikası yüzde 25'lik zam teklifini kabul etmedi, System.String[]
Demiryol-İş Sendikası, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yüzde 25'lik zam teklifini kabul etmedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:05 

Aziz Kocaoğlu, İzmir, Ekonomi
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