Demiryol-İş Sendikası yüzde 25'lik zam teklifini kabul etmedi
1 saat önce
Demiryol-İş Sendikası, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yüzde 25'lik zam teklifini kabul etmedi.
Demiryol-İş Sendikası, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
'nun yüzde 25'lik zam teklifini kabul etmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:05
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