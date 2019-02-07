Demiryolcular Başkan Ataç'ı Ziyaret Etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Demiryolculardan oluşan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Demiryolculardan oluşan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.



TCDD Çalışanları ve Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Kamu Yararına Çalışır TCDD Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Eskişehir Şubesi ve TCDD Eskişehir Çıraklık Okulu Mezunları Derneği Başkanı Nurettin Girginer, Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası Şube Başkanı Mustafa Kemal Diler, Türk Ulaşım-Sen Şube Başkanı Tamer Üsçetin, Birleşik Taşımacılık Sendikası Şube Başkanı Ersin Cem Paralı, Demiryol İş Sendikası Şube Başkanı Ramazan Uysal ile STK'ların yönetici ve üyeleri Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti.



Tepebaşı Belediye Meclis üyesi Turgut Doğandor'un da bulunduğu ziyarette Demiryolcular, Başkan Ataç'a STK'ların faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Temsilciler ayrıca Devlet Demiryolları'nın kurucusu ve ilk Genel Müdürü olan Behiç Erkin'in kabrinin düzenlenmesi çalışmaları için de Başkan Ataç'a teşekkür etti. Behiç Erkin'in Türk milleti için büyük bir kıymet olmak ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün de silah arkadaşı olduğunu hatırlatan Başkan Ataç da Tepebaşı Belediyesi'nin önemli bir spor tesisinde kendisinin ismini yaşatmaktan ötürü mutlu olduğunu ifade etti. - ESKİŞEHİR

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