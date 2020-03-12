Demiryolcular yarım asır yıl sonra bir araya gelerek Uludağ'a kültür gezisi düzenlediler - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Demiryolcular yarım asır yıl sonra bir araya gelerek Uludağ'a kültür gezisi düzenlediler - Son Dakika

Demiryolcular yarım asır yıl sonra bir araya gelerek Uludağ'a kültür gezisi düzenlediler

10 dakika önce

Eskişehir'deki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (T.C.D.D) Çıraklık Okulu'nda birlikte okuyan ve emekli olan demiryolcular, hep birlikte Uludağ'a kültür gezisi düzenlediler.

Demiryolcular yarım asır yıl sonra bir araya gelerek Uludağ'a kültür gezisi düzenlediler, System.String[]

Eskişehir'deki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (T.C.D.D) Çıraklık Okulu'nda birlikte okuyan ve emekli olan demiryolcular, hep birlikte Uludağ'a kültür gezisi düzenlediler.


Kültür gezisi yoğun ilgi gördü ve beğeni topladı. Eskişehir Demiryolları Çıraklık Okulu Mezunları Emeklileri Derneği adına kültür gezisi ile ilgili ortak açıklama yapan Veysel Kutlu, Ali Tarazan Celal Tunalıer, "Bizler yarım asır yıl sonra bir araya gelerek bilgi, kültürümüzü artırmak ve kaynaşmak için Uludağ'a hep birlikte kültür gezisi düzenledik. Uludağ'a kültür gezimiz harika ve güzel bir şekilde geçti. Çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi belirli bir zaman diliminde hep birlikte gerçekleştirmekteyiz. Uludağ Kayak Merkezi'ni hep birlikte gezdik ve Uludağ'da mangal partisi düzenledik. Uludağ'a kültür gezimiz yorucu ama, mutlu edici bir gün olarak geçti" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Uludağ, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 13:01:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Demiryolcular yarım asır yıl sonra bir araya gelerek Uludağ'a kültür gezisi düzenlediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]