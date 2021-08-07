Demiryollarından kablo çalan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, demiryollarından sinyalizasyon kablosu hırsızlığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda A.K. (28), T.Ç. (28) ve E.K.'nın (16) demiryollarından hırsızlık yapan kişiler olduğu belirlendi. Şüpheliler Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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