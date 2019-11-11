Son Dakika Haberleri: Demiryollarının babası Behiç Erkin törenle anıldı
Son Dakika Güncel Demiryollarının babası Behiç Erkin törenle anıldı

Demiryollarının babası Behiç Erkin törenle anıldı

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Devlet Demiryolları'nın kurucusu ve ilk genel müdürü olan Behiç Erkin'in 58. ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

Demiryollarının babası Behiç Erkin törenle anıldı, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Devlet Demiryolları'nın kurucusu ve ilk genel müdürü olan Behiç Erkin'in 58. ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sevkiyatlardan sorumlu komutan olarak Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynayan, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli kahramanlarından birisi olan Behiç Erkin'in kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.


Törende, ölümünün 58. yıl dönümünde anılan Devlet Demiryolları'nın kurucusu ve ilk genel müdürü Erkin hakkında konuşan Başkan Ataç, "Kurtuluş Savaşımızın en önemli kahramanlarından Behiç Erkin'i kaybedeli yarım asırdan fazla oluyor. 'Demiryollarının Babası' olarak anılan bu önemli isim, II. Dünya Savaşı sırasında Paris'te büyükelçilik yaptığı sırada binlerce Türk Yahudi'sini, Nazi yani soykırımdan kurtarması ile ünlü. Atatürk'ün en yakın ve en eski mesai arkadaşlarındandır ve özel mektuplarla düşüncelerini en açık surette paylaştığı, ülke ve dünya meseleleri üzerinde fikir alışverişinde bulunduğu sayılı kişilerden biridir. Behiç Erkin Eskişehir'in en önemli kent belleklerinden biri olarak bizim için de asla unutulmayacak bir devlet adamıdır. Bu bağlamda şehrin değerlerine gösterdiğimiz hassasiyeti Behiç Erkin'e de göstererek önemli bir spor projemize onun adını verdik. Kentimizin belleğinde yer tutmuş unutulmaz kişileri, isimlerini ölümsüzleştirecek projeler ile anmayı daha doğru buluyoruz. 11 Kasım 1961 yılında kaybettiğimiz Türk siyasetçi ve diplomat Behiç Erkin'i, nam-ı diğer 'Demiryollarının Babasını' rahmetle anıyorum" diye konuştu.


Anma töreni, yapılan konuşmaların ve edilen duaların ardından son buldu. - ESKİŞEHİR

Behiç Erkin, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:08 Kaynak: İHA
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