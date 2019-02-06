Son Dakika Haberleri: Demiryolu Hattı Siirt'e Uzanacak

Demiryolu Hattı Siirt'e Uzanacak

2 saat önce

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, demiryolu hattının Kurtalan ilçesinden Siirt'e uzatılması için çalışma başlatıldığını söyledi.

Demiryolu Hattı Siirt'e Uzanacak, System.String[]
AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, demiryolu hattının Kurtalan ilçesinden Siirt'e uzatılması için çalışma başlatıldığını söyledi.


Ören yaptığı açıklamada, Temmuz'da etüt çalışmalarının tamamlanması hedeflenen hattın 36 kilometre uzunluğunda olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlık ve Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığımız görüşmeler sonuç verdi. Kurtalan'a kadar gelen demiryolu hattının Siirt'e uzatılması için başlatılan çalışmalardan olumlu sonuç aldık. 16 bin 370 metre uzunluğundaki 7 tünel, bin 95 metre ile 6 viyadük ve köprünün yer alacağı hattın etüt-proje çalışmalarının temmuzda bitirilmesi hedefleniyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:11 Kaynak: AA

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