Demiryolu Hattı Siirt'e Uzanacak
2 saat önce
AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, demiryolu hattının Kurtalan ilçesinden Siirt'e uzatılması için çalışma başlatıldığını söyledi.
AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören
, demiryolu hattının Kurtalan
ilçesinden Siirt'e uzatılması için çalışma başlatıldığını söyledi.
Ören yaptığı açıklamada, Temmuz'da etüt çalışmalarının tamamlanması hedeflenen hattın 36 kilometre uzunluğunda olacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Bakanlık ve Devlet Demir Yolları
Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığımız görüşmeler sonuç verdi. Kurtalan'a kadar gelen demiryolu hattının Siirt'e uzatılması için başlatılan çalışmalardan olumlu sonuç aldık. 16 bin 370 metre uzunluğundaki 7 tünel, bin 95 metre ile 6 viyadük ve köprünün yer alacağı hattın etüt-proje çalışmalarının temmuzda bitirilmesi hedefleniyor."
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:11 Kaynak: AA
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