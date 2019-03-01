Son Dakika Haberleri: Demiryolu İşçilerinin Zorlu Kış Mesaisi

Demiryolu İşçilerinin Zorlu Kış Mesaisi

38 dakika önce

Erzurum'da çalışan TCDD görevlileri, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve aşırı soğuklarda yoğun şekilde çalışarak, demiryolu seferlerinin gecikmemesi için çaba sarf ediyor.

Demiryolu İşçilerinin Zorlu Kış Mesaisi, System.String[]
Erzurum'da çalışan TCDD görevlileri, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve aşırı soğuklarda yoğun şekilde çalışarak, demiryolu seferlerinin gecikmemesi için çaba sarf ediyor.

Erzurum- Kars demiryolunda, 217 kilometrelik mesafede yılın 5 ayında kar ve buzla mücadele eden demiryolu işçileri, yolcuların gidecekleri yere daha rahat ve zamanında ulaşması için yoğun çaba sarf ediyor. Demiryolu işçileri, sabahın erken saatlerinde sırtladıkları kürek ve süpürgelerle Uzun Ahmet İstasyonunda bulunan demiryolu hattına inerek kar temizleme çalışmasına başlıyor.

Ulaşımın aksamaması için fedakarca çalışan işçiler, sabah saat 09.00'da Doğu Ekspresi yola çıkmadan önce ray ve tünelleri inceleyerek, gerekli yerlerde çalışma yapıyor. Kar yağışı ve tipiye aldırış etmeden demiryolunda oluşan buzları kırıp, raylarda biriken karı temizleyen işçiler, kırdıkları büyük buz kütlelerini de vagonlara yükleyerek tünel dışına taşıyor.

İşçiler, trenlerin emniyetli şekilde ulaşım sağlayabilmesi için yoğun kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden görev yaptıklarını anlattı.

Kar yağışının ardından yolların kapanmaması için çalışma yaptıklarını ifade eden işçiler, "Yollarımızın devamlı açık olması, trenlerin güvenli gidip gelmesi ve yolcularımızın rahat bir seyahat yapmaları için gerekleri önlemlerin alınması gerekiyor. Bunun için bizler de raylarda çalışma yapıyoruz" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:27 Kaynak: İHA

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