Demiryolu kenarında 'tabutlu' eylem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demiryolu kenarında 'tabutlu' eylem - Son Dakika

Demiryolu kenarında 'tabutlu' eylem

6 saat önce

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 5 mahallenin kullandığı hemzemin geçidin kapatılmasına tepki gösteren vatandaşlar, sırtlarında tabutla hemzemin geçit önünde eylem yaptı.

Demiryolu kenarında 'tabutlu' eylem, System.String[]

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 5 mahallenin kullandığı hemzemin geçidin kapatılmasına tepki gösteren vatandaşlar, sırtlarında tabutla hemzemin geçit önünde eylem yaptı.

Pamukova Hayrettin Mahallesi mevkiinde bulunan hemzemin geçit, Devlet Demiryolları tarafından güvenli ulaşım sağlanması amacıyla kapatıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar Hayrettin, Bacı, Pınarlı, Oruçlu ve Fevziye mahallelerine ulaşımın sağlandığı hemzemin geçidin yeniden açılması için kapatılan hemzemin geçit önünde eylem yaptı. Konuyla ilgili olarak konuşan Bacı Mahallesi Muhtarı Ahmet Tokaç, "Buranın insanları hayvancılıkla geçiniyor. Bu geçit bizim için çok önemli. En önemli olaylardan biri ise hayvanlarımızın aşağıya geçememesi ve mahsullerimizi toplayıp pazarcılara götüremiyoruz. Mezarlığımız kapatılan geçidin alt tarafında. Mezarlığa defin için kilometrelerce yol yürüyoruz." dedi.

Fahrettin Önal ise, "Gelip yeri görmeden kapansın diyerek atıyorlar imzaları, burada vatandaşın ne çile çektiğini görmüyorlar. Burada biz çiftçiyiz, kolumuzu bacağımızı kesmekten başka bir şey değil burası. Yetkililerden rica ediyorum, gelin yerinizi görün ve öyle karar verin." diye konuştu.


Pamukova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı
ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz

Son Dakika Haberleri
23:22 ABD Dışişleri Bakanlığından "AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın" çağrısı - Son Dakika
23:20 Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
23:20 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (2) - Son Dakika
23:20 Sudan'da isyancı askerlerin ele geçirdiği petrol sahaları kurtarıldı - Son Dakika
23:18 Kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı (3) - Son Dakika
23:02 ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın - Son Dakika
22:08 Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 23:28:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Demiryolu kenarında 'tabutlu' eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]