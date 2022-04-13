Demiryolu rayı hırsızlığı yapan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Demiryolu rayı hırsızlığı yapan 5 kişi tutuklandı

13.04.2022 18:40
Demiryolu rayı hırsızlığı yapan 5 kişi tutuklandı

Erzincan'da TCDD'ye ait 157 metre uzunluğunda ray demirinin demiryolu hattı üzerinden çalınması olayıyla ilgili yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Erzincan'da TCDD'ye ait 157 metre uzunluğunda ray demirinin demiryolu hattı üzerinden çalınması olayıyla ilgili yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Merkez ilçe Söğütözü köyü bölgesinde 05 Nisan 2022 tarihinde meydana geldiği bildirilen TCDD'ye ait 157 metre uzunluğunda ray demirinin demiryolu hattı üzerinden çalınması olayı şüphelilerinin tespit edilmesi maksadıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; olayın şüphelisi olduğu belirlenen H.A., Ö.D., B.D., M.K. ve G.B. isimli şahıslar 12 Nisan 2022 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan 1 adet oksijen tüpü ele geçirildi.

5 şüpheli şahıs bugün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Erzincan Kapalı Cezaevine gönderildi.

Hırsızlık suçuna konu hurda malzemeyi satın alan K.C. hakkında ise "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan adli işlem başlatılmış, ayrıca "Emre Aykırı Davranış kabahatinden idari para cezası işlemi uygulandı.

(Emin Ferhat Sevilir/İHA)

Demiryolu rayı hırsızlığı yapan 5 kişi tutuklandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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