Demiryolu raylarını çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Çarşamba ilçesinde demiryolu hattı ve inşaat malzemesi hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı.

Çarşamba ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde 20 Nisan 2020 tarihinde TCDD'ye ait kullanılmayan eski demiryolu hattından 27 adet travers toplam bin 410 kilogram demirin ve 1,5 metre uzunluğunda 60 kilogram ağırlığında rayın çalınması olayı ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs 21 Nisan 2020 tarihinde çalmış oldukları malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alınıp, adli tahkikata başlandı.

Ayrıca, Çarşamba ilçesi Alibeyli Mahallesi'nde 20 Nisan 2020 tarihinde S Tipi Cezaevi Yerleşkesinin Kadın Açık Cezaevi bölüm inşaatından yaklaşık bin metre 4x2,5 mm kablonun çalınması olayı ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs 21 Nisan 2020 tarihinde çalmış oldukları kablolar ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN