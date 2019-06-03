Demiryolunda patlama: 4 yaralı
47 dakika önce
Bişkek'te demiryolundaki patlamada 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:39 Kaynak: İHA
Bişkek'te demiryolundaki patlamada 4 kişi yaralandı. Kırgızistan
'ın başkenti Bişkek'te demiryolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda 4 demiryolu çalışanı yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
İddiaya göre, devlet şirketinin hizmet biriminde sıcak su dolu bir tank patladı. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.
Kırgızistan Devlet Demiryolları Baş Mühendisi Nikolay Lilichenko patlamanın nedenlerini araştırmak için özel bir komisyon oluşturulduğunu söyledi. - BİŞKEK
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