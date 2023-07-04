Demiryolundan karşıya geçmek isteyen kadına yük treni çarptı

Çaycuma ilçesi Ahatlı Köyü hemzemin geçitte demiryolu hattı üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına yük treni çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık elim kazanın ardından soruşturma başlattı.

METRELERCE SAVRULDU

İlçenin 5 köye bağlanan üst geçidin altında meydana gelen olayda Ahatlı Köyü hemzemin geçitte 23021 sefer sayılı Karabük- Çatalağzı yük treni geçtiği esnada raylara fazla yaklaşan 64 yaşındaki Gülşen Çarşambacık'a çarptı. Trenin çarptığı kadın metrelerce savrularak olay yerinde can verdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

MAKİNİST GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere trenin makinisti ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.