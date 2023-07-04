Demiryolundan karşıya geçmek isteyen kadına yük treni çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Demiryolundan karşıya geçmek isteyen kadına yük treni çarptı

04.07.2023 12:33

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, demiryolu hattı üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına yük treni çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. İncelemeler sonucunda kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Trenin makinisti gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çaycuma ilçesi Ahatlı Köyü hemzemin geçitte demiryolu hattı üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına yük treni çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık elim kazanın ardından soruşturma başlattı.

METRELERCE SAVRULDU

İlçenin 5 köye bağlanan üst geçidin altında meydana gelen olayda Ahatlı Köyü hemzemin geçitte 23021 sefer sayılı Karabük- Çatalağzı yük treni geçtiği esnada raylara fazla yaklaşan 64 yaşındaki Gülşen Çarşambacık'a çarptı. Trenin çarptığı kadın metrelerce savrularak olay yerinde can verdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

MAKİNİST GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere trenin makinisti ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Zonguldak, Çaycuma, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Demiryolundan karşıya geçmek isteyen kadına yük treni çarptı - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Merih Demiral, Inter'e transfer oluyor
12:25 İmza an meselesi! Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı oluyor
12:18 Aslı Enver, İlk Bebeğini Dünyaya Getirdi
12:14 Ünlü oyuncu Aslı Enver anne oldu! Kızına "Elay" adını verdi
12:09 Magarsus Dizisinin Yayın Tarihi ve Afişi Belli Oldu
12:04 Usta isimlerin başrolü paylaştığı Magarsus dizisinin yayın tarihi belli oldu
12:04 Son Dakika! Kızamık vakalarında artış var, vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da
12:00 Son Dakika! "Kızamık salgını" iddialarına Bakan Koca'dan yanıt: Vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da, salgın söz konusu değil
12:01 Son Dakika: Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilişkin açıklama: Kimse mağdur olmayacak, yaşam kalitesi artırılacak
11:57 Son Dakika! Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilişkin açıklama: Kimse mağdur olmayacak, yaşam kalitesi artırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2023 12:44:50. #1.12#
SON DAKİKA: Demiryolundan karşıya geçmek isteyen kadına yük treni çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement