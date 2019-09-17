Son Dakika Haberleri: Demo telefonları 40 bin liraya sattılar
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Demo telefonları 40 bin liraya sattılar

56 dakika önce

Kendilerini toptan telefon satıcısı olarak tanıtan kimliği belirsiz üç şüpheli, 74 yaşındaki M.K. isimli şahsı toplam değeri 170 bin lira olduğunu belirttikleri çok miktarda demo telefonu pazarlık sonucu 40 bin liraya satarak dolandırdı.

Demo telefonları 40 bin liraya sattılar, System.String[]

Kendilerini toptan telefon satıcısı olarak tanıtan kimliği belirsiz üç şüpheli, 74 yaşındaki M.K. isimli şahsı toplam değeri 170 bin lira olduğunu belirttikleri çok miktarda demo telefonu pazarlık sonucu 40 bin liraya satarak dolandırdı.


Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında olayın meydana geldiği adres ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Ardından KGYS ve PTS görüntülerinden olaya karışan şahısların kiralık araç kullandıkları ve şüphelilerin A.O., H.H. ve M.K. isimli şahıslar oldukları tespit edildi.


Olaya karışan aracın Aydın'ın Didim ilçesinde olduğunun tespit edilmesi üzerine A.O., H.H. ve M.K. isimli şahıslar aynı gün Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların kullandıkları araçta ve kaldıkları ikamette yapılan aramada, mağdur şahsa ait 40 bin lira para ele geçirildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:12 Kaynak: İHA
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