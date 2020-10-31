Demode değil, çok havalı - Son Dakika

Demode değil, çok havalı

31.10.2020 07:56
Demode değil, çok havalı, System.String[]

Baklava ya da kazayağı desenli süveterler 90'ları anımsatan havasıyla yeniden popüler.

Baklava ya da kazayağı desenli süveterler 90'ları anımsatan havasıyla yeniden popüler. Bu desenlerle geçmişte kalmış gibi görünmemek içinse içine oversize bir tişört giyebilir; deri pantolon ya da etekle tamamlayarak modern bir tarza uyarlayabilirsiniz... Stil ikonlarıysa özellikle bol kesimlileri uzun gömleklerle tamamlayarak elbise olarak tercih ediyor. Daha iddialı görünmeyi sevenler için neden olmasın?

Süveterlerin balıkçı yakalı, fermuarlı versiyonları, bir de pembe ve yeşil gibi canlı renklerde olanları da var. Kış stillerinde de canlı renklerden vazgeçmek istemeyenler tercihini bu modellerden yana kullanabilir. Canlı renkteki bir süveterle, abartı makyajdan kaçınmanızı ve geri kalan parçaları daha nötr tonlarda tutmanızı öneririz. Eğer örgü örmeyi seviyorsanız, eşsiz bir süveteri kendi emeğinizle de yaratabilirsiniz.

Podyumlarda neler var?

Dior'un 2020 Sonbahar/Kış sahnesinde pötikare etek, tül gömlek ve dize kadar uzanan file çoraplarla tamamladığı kolejli stilini anımsatan süveteri karmaşanın içinde uyum yakalıyor.

Prada ise üç boyut yanılsaması yaratan geometrik şekillerle süslenmiş süveterin içerisine kravat ve gömlek giydirip bu parçaya maskülen bir hava verirken altındaki püsküllü etekleyse ters köşeye yatırıyor.

İki renkli, bol kesimdeki süveter Lacoste podyumlarında kareli bir gömlek, etek ve şapkayla bir arada... Bu eşleşme markanın spor dünyasıyla iç içe olan kimliğiyle de uyumlu.

Fıstık yeşili bu model, bej tonlarında kareli bir pantolonla çok yakışır. Stradivarius, 229.95 lira.

Asimetrik kesimli bu süveteri beyaz klasik gömlek ve siyah jean pantolonla tamamlayın. NetWork, 149 lira.

H&M'den seçtiğimiz bu süveteri bol paça pantolonlarla tamamlayarak iyi bir tarz yaratabilirsiniz. 119 lira.

Önlüğü andıran bu tasarım, klasik süveterlerden farklı bir hava yaratıyor. Yargıcı, 349.99 lira.

Gömlek ve kumaş pantolonlarla resmi, jean'lerle gündelik hallerinize eşlik edecek. İpekyol, 399 lira.

Yelek modelli modeller de var. Kazayağı desenli bu parça Mango'dan... 399.99 lira.

Beyaz tişört ve jean'le tamamlayın, altın tonlarda takılar kullanın. Defacto, 59.99 lira.

Bol kesimli olanları yine bol kesimli tişört ve gömleklerle eşleştirebilirsiniz. Manuka, 99.99 lira.

İnci işlemeli bu modele markanın internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Dilvin, 119.99 lira.

Massimo Dutti'den seçtiğimiz bu süveter tek başına giymek için de uygun. 599 lira.

MODA DÜNYASINDAN...

ERKEKLERE ÖZEL MAKYAJ KOLEKSİYONLARI YÜKSELİŞTE

Artık erkekler için makyaj kırmızı halı ve televizyon şovlarına katılırken yapılanlarla sınırlı kalmıyor, gündelik hayata dahil oluyor. Erkekler de artık yorgun gözaltlarını gizlemek, cilt tonlarını eşitlemek ve daha iyi görünmek için makyaja başvuruyor. Renkli ve canlı bir makyajdan bahsetmiyoruz... Fondöten, kapatıcı, pudra gibi küçük dokunuşlarla fark yaratabilecek ürünler öne çıkıyor.

Boy de Chanel bu yıl yeni ürünler çıkardı.

Yalnızca erkeklere özel ilk makyaj koleksiyonu olan Boy de Chanel'i 2018'de piyasaya süren marka bu yıl koleksiyonunu dudak kremi, göz ve kaş kalemi gibi ürünlerle zenginleştirdi. Rihanna'nın markası Fenty Beauty ise son koleksiyonuyla yalnızca kadınları değil, erkekleri de hedeflediğini açıkladı. Tom Ford, Glossier, War Point, Clinique ve Givenchy gibi markaların da erkeklere özel fondöten, kapatıcı gibi ürünleri mevcut. Trend raporları ve yapılan araştırmalarsa erkekler için makyaj pazarının büyüyeceğini söylüyor.

Demode değil, çok havalı

Makyaj, Nötr, Dior, Jean, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Demode değil, çok havalı - Son Dakika Magazin


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