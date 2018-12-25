Son Dakika Haberleri: Demokrasi Aşığı 114 Yaşındaki Ayşe Karabüber Vefat Etti

Demokrasi Aşığı 114 Yaşındaki Ayşe Karabüber Vefat Etti

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde torunlarıyla yaşayan ve demokrasi aşığı olarak bilinen 114 yaşındaki Ayşe Karabüber vefat etti.

Demokrasi Aşığı 114 Yaşındaki Ayşe Karabüber Vefat Etti, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde torunlarıyla yaşayan ve demokrasi aşığı olarak bilinen 114 yaşındaki Ayşe Karabüber vefat etti.

Tekerlekli sandalye veya sedye ile her seçimde sandık başına giderek oy kullanmak için büyük bir çaba sarf eden Turgutlu'nun Ayşe Ninesi hayata gözlerini yumdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini her seçimde sandıkta gösteren Ayşe Karabüber, 15 Temmuz nöbetlerinde de meydanlarda yer almış ve Türkiye, Ayşe Nine'yi demokrasi aşkıyla tanımıştı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde oturan ve hayatı boyunca 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gören Ayşe Karabüber, her seçimde sandık başına gidip oy kullanması, devletini ve cumhurbaşkanına olan sevgisini dile getirmesiyle tanınıyordu. FETÖ darbe girişiminde ilerleyen yaşına aldırmadan meydanlara inen ve ülkesi için meydan nöbeti tutan yaşlı kadın kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde gözlerini hayata yumdu. Yaşlılığa bağlı sağlık problemleri nedeniyle hayatını kaybeden Ayşe Karabüber'in cenazesi Turgutlu'daki evinden alınarak memleketi olan Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yaykın Köyü'ne götürüldü. Karabüber'in bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:38 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolandırıcılar Kredi Kartı Limitini Son Kuruşa Kadar Harcadı Son Dakika! Esad Güçleri, PKK ile Anlaşıp Münbiç'in Batı Kırsalındaki Arimah Beldesine Girdi

Acılı Baba, Üç Evladından Hangisinin Tabutuna Sarılacağını Bilemedi Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 15:56:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demokrasi Aşığı 114 Yaşındaki Ayşe Karabüber Vefat Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]