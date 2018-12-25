Son Dakika Haberleri: Demokrasi Aşığı' Ayşe Nine, 114 Yaşında Yaşamını Yitirdi

Demokrasi Aşığı' Ayşe Nine, 114 Yaşında Yaşamını Yitirdi

1 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin en yaşlılarından olan Ayşe Karabüber (114), yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Demokrasi Aşığı' Ayşe Nine, 114 Yaşında Yaşamını Yitirdi, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin en yaşlılarından olan Ayşe Karabüber (114), yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Turgutlu'da 'Demokrasi aşığı' olarak bilinen, her seçimde ilerleyen yaşına rağmen sedyeyle ya da tekerlekli sandalyeyle sandık başına gidip oyunu kullanan Ayşe Karabüber, geçen hafta Albayrak Mahallesi'ndeki evinde soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandı. Bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları bulunan Karabüber, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu, doktorların müdahalesine rağmen giderek ağırlaşan Karabüber, bu sabah yaşamını yitirdi. Karabüber'in ölümü, birlikte yaşadığı oğlu Nurullah Karabüber başta olmak üzere yakınları ve sevenlerini üzdü. Aslen Kütahyalı olan, 2 çocuk, 7 torunu bulunan Karabüber, yaşamı boyunca 25 hükümet ve 6 darbe gördü. FETÖ darbe girişiminde ilerleyen yaşına aldırmadan meydanlara inen ve ülkesi için meydan nöbeti tutan Karabüber'in cenazesi, bugün ikindide toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'nın Simav ilçesi Yaykın Mahallesi'ne götürüldü.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:01 Kaynak: DHA

Manisa, Turgutlu, Güncel
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