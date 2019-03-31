Demokrasi" İçin Bir Günde 283 Köy ve Mahalle Yolunu Açtılar

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 283 köy ve mahalle yolu, vatandaşların 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandığa rahat gitmesi için ekiplerce geceden beri sürdürülen yoğun çalışmayla açıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 283 köy ve mahalle yolu, vatandaşların 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandığa rahat gitmesi için ekiplerce geceden beri sürdürülen yoğun çalışmayla açıldı.



Bölgede 4 gün önce başlayan ve halen aralıklarla süren kar yağışı ve tipi dolayısıyla dün kapanan Erzurum'daki 242, Erzincan'daki 26, Kars'taki 13, Ardahan'daki 2 köy ve mahalle yolunun ulaşıma açılması için harekete geçildi.



Bu kapsamda illerdeki belediye, il özel idaresi ve karayolları ekipleri, dün iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla çalışmalara başladı.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle gece çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sabaha kadar illerdeki tüm yolları ulaşıma açtı.



Bölgede ekipler, hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tedbir aldı.



Iğdır



Iğdır Valisi Enver Ünlü, eşi Sema Ünlü ile geldiği İnönü İlkokulu'ndaki 1138 numaralı sandıkta oy verdi.



Vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi. Ünlü, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızın kimsenin baskısı altında kalmaksızın, o perdenin arkasında vatandaşlık görevini, hür iradesini yerine getirebilmesi için her türlü tedbiri aldık. Tuzluca ilçemizin yüksek kesimlerinde sabah kar yağışı oldu. Geceden beri çalışan ekiplerimiz, dağ köylerinde yolları açarak sandıkları ulaştırdı. Şu anda oy verme işlemi devam ediyor."

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