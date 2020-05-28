Demokrasi Meydanı cuma namazı için hazırlanıyor - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Diyanet İşleri Başkanlığının 29 Mayıs Cuma günü için tedbirli olarak toplu ibadet edilebilecek meydan ve parkları açıklamasının ardından Demokrasi Meydanı'nda hazırlık çalışmaları yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlardan alana abdestli bir şekilde gelmeleri, seccadelerini getirmeleri ve maske takmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir toplu ibadetlerin yapılamadığı ülkemizde tedbirli olarak toplu ibadet edilebileceği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Şehrimizde cuma namazının kılınacağı alanlar belirlendi. Büyükşehir Belediyesi olarak da Demokrasi Meydanı'nı namaz için hazırlıyoruz. 29 Mayıs Cuma günü vatandaşlarımızın belirlenen tüm alanlarda olduğu gibi Demokrasi Meydanı'na da gelirken abdestlerini almalarını, seccadelerini yanlarında getirmelerini ve maskelerini takmalarını hassasiyetle rica ediyor, yeniden hep birlikte saf tutacağımız günlerin bir an önce gelmesini temenni ediyoruz."