Demokrasi Müzesi'nin ilk ağacını Aydın Valisi Köşger dikti - Son Dakika

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinin Çine Çayı kenarında yapımı devam eden Demokrasi Müzesi'nin ilk ağacını Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger dikti.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in köyü Çakırbeyli Mahallesi'nde anılarının yaşatılması için Demokrasi Müzesi yapım çalışmaları devam ediyor. İçinde mesire alanı, yel değirmenleri, restoran, cami ve Demokrasi Şehidi Adnan Menderes'in kullandığı bir çok materyal ile o döneme ait fotoğraf ve görüntülerin sergileneceği müzenin tüm bölgelerini gezen Vali Köşger, yetkililerden bilgiler aldı.

Müzenin yapımıyla ilgili bilgiler veren Vali Köşger, "Çakırbeyli'de rahmetli başvekilimiz Adnan Menderes'in çiftliğine yaklaşık 1 kilometre mesafede, 90 dönüm araziyi Adnan Menderes Müzesi yapmak üzere tahsisini gerçekleştirmiştik. Geçen yıl Mart ayında temelini attık müzenin. Burası hem sit alanıydı, hem de üzerine mera koruması vardı. Sit alanının olmasının sebebi yel değirmenleriydi. İlk önce bunların restorasyonlarıyla başladık. Adnan Menderes Müzesi'nin de kaba inşaatı bitmek üzere. İçeride ne sergileyeceğimizle ilgili çalışmalar devam ediyor. Adnan Menderes'in Başbakanken kullandığı makam arabasını da Aydın'a getirdik. Aynı zamanda diğer bir yönü olan çiftçiliğiyle ilgili traktörü de bize bağışlanmıştı. Buna benzer materyalleri toplamaya çalışıyoruz. İnşaatın tamamlanmasından hemen sonra en kısa sürede müzeyi açmayı hedefliyoruz" dedi.

KÖŞGER: BU ALAN SADECE MÜZE OLMAYACAK

Alanın sadece müze olarak düşünülmemesi gerektiğini, Aydınlıların nefes alabileceği bir yaşam alanı olacağını da belirten Vali Köşger,""Burası bir yaşam alanı olacak, yalnız müze olmayacak. Hem bir müze hem de Aydın'da soluk alabileceğiniz bir yer. Çine Çayı'nın kenarındaki su değirmenlerine benzer değirmenler inşa ediyoruz. Çine Çayı ıslah edildi. Bittiğinde 90 dönüm Aydınlıların nefes alabileceği ve hikayesi olan bir yer olacak. Hikayesi de şudur; Adnan Menderes'in 'Yassıada'dan bir kurtulursam Çakırbeyli'deki Çiftliğe gideceğim, Çine Çayı kenarındaki söğüt ağaçları kenarında oturacağım, Aydın tarafına bile geçmeyeceğim, bu işlerden elimi çekeceğim' dediği yerdir burası. Söğüt ağaçları ve onun bu sözünü canlandıracak bir anıtta olacak. Mini Aydın gibi bir yerde olacak. Vatandaşlarımızın pikniğini yapabileceği alanlarda olacak. Hemşehrilerimizin elinde Adnan Menderes'e ait küçük bir obje de olsa bir rozet, bayrak, kalem gibi şeyler varsa bize ulaştırırlarsa biz onların adıyla sergileyeceğiz. Açılışı Mart ayına yetiştirebilirsek Cumhurbaşkanımızın gelme ihtimali söz konusu" diye konuştu.

Müzeye ilk ağacı diken Vali Köşger, "Oya ağacı diktik buraya, kenarda renkli bir görüntü olacak. Haziran ayından Ekim ayına kadar çiçeklenen bir ağaçtır. Bu yöreye özgü bir ağaç. Bu ağacı burada yetiştiren bir iş insanı bağışladı müzemize. Buna benzer birçok ağaç verecek kendisi. 90 dönüm burası, tamamını peyzaj yapacağız. Yani binlerce ağaç dikilecek buraya" dedi.