Son dakika haber: DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ ANILDI, DARBE GİRİŞİMİ LANETLENDİ - Son Dakika
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Son dakika haber: DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ ANILDI, DARBE GİRİŞİMİ LANETLENDİ

16.07.2022 00:31

Gelen son dakika haberlerine göre ADANA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden demokrasi şehitleri dualarla anıldı.

ADANA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden demokrasi şehitleri dualarla anıldı.

Adana Valiliği tarafından Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine Vali Süleyman Elban, ilçe belediye başkanları, kent protokolü, demokrasi gazisi Suat Avcı ve binlerce Adanalı katıldı. Vatandaşların Türk bayraklarını coşkuyla salladığı etkinlikte, darbe girişimi lanetlendi, o gece hayatını kaybeden demokrasi şahitleri dualarla anıldı. Etkinlikle Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Vali Süleyman Elban, Hakk'ın tarafını tutan ve bu yüce dini ilahi kelimetullahı daha da yüceltmeye çalışan Türk milletinin her defasında Batı'nın saldırısına uğradığını anlattı. 6 yıl önce yine bir cuma akşamı Türk milletinin öyle bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Elban, şöyle konuştu:

"Bin yılı aşkın bir süreden bu yana bu millete sürekli saldırılar düzenlenmeye çalışıldı ama bir türlü başarılı olunamadı. Sonunda artık içerideki hainleri devreye sokmak gündeme geldi. Uzun zamandan beri PKK gibi bir belayla mücadele ediyoruz. Ama öbür tarafta da sureti haktan görünen fakat gerçekte ipinin ucu tamamen yabancı servisler ve ülkeler tarafından yönlendirilen hainlerin o yıllardan bu yana bu milletin mukaddesatını kullanarak, bu milletin değerlerine karşı savaş açtığını anlamak çok da mümkün değildi. Ancak o karanlık gecede, 6 yıl önce 15 Temmuz gecesi hain FETÖ sinsi planını devreye soktu. Bu plan öyle sinsi, acımasız ve hainlik dolu bir plandı ki 251 şehidimize, 2200 gazimize mal oldu. Maddi kayıplarımızı saymıyorum. Bu plan, şehitlerimiz ve gazilerimizin yanı sıra milletimizde tarihimizde görülmemiş bir travma yarattı. Çünkü milletimiz hiçbir zaman sureti haktan görünen bir grup tarafından böyle bir ihanete ve saldırıya uğramamıştı. Aziz milletimiz adeta sırtından hançerlendi, milli duyguları erozyona uğradı, millet bölündü. Milletimizin başta inanç değerleri olmak üzere birçok değeri o dönemde alt üst oldu. Bu hainler o gece birkaç tankı sokağa sürerek, gökyüzünde birkaç uçağı uçurarak darbeyi rahatlıkla başaracaklarını ve bu milleti de teslim alacaklarını düşündüler. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Muhtemelen efendileri gibi onlar da bizim milletimizin tarihini ve inancını ya hiç anlamadılar, ya da çok hafife aldılar. Çünkü o kadar teknolojik güce, silah üstünlüğüne, sayısal üstünlüğe rağmen niye Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda bu milletin yenilemediğini ancak iman sahibi bu milletin gerçek fertleri bilebilirdi. O gece de öyle oldu. O gece, devletine, ülkesine, mukaddesatına bir saldırı olduğunu hisseden bu milletin ferasetli fertleri canını hiçe sayarak tankların, silahların önüne göğüslerini siper ettiler. Tıpkı atalarının yaptığı gibi yine arşı alaya yükselttiler."

GENÇLERE DOĞRU AKTARILMALI

Gelecek neslin uyanık olması ve gaflete uğramaması gerektiğini vurgulayan Elban, gençlere bu olayların doğru anlatılması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz her 15 Temmuz'da, 15 Temmuz günü yaşanan ihaneti, travmayı, 15 Temmuz'da milletimizin başardığı kahramanlığı ve eğer önünde yürüyen güçlü lideri varsa, lideri ile kenetlenip neleri başarabileceğini hep gençlerimize anlatmak zorundayız. Ben o gece mukaddesatımız için, vatanımız için, devletimiz için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve bu ülkenin yurt yapıldığından bugüne kadar ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerini rahmetle anıyorum. İnşallah milletimiz bir daha böyle bir kalkışmayla, ihanetle karşı karşıya kalmaz."

Vali Elban, konuşmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, İstanbul'daki Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması meydandaki ekranlardan izletildi. Adana'daki camilerde 15 Temmuz gecesinin sembolü haline gelen Sala okundu.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ ANILDI, DARBE GİRİŞİMİ LANETLENDİ - Son Dakika

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