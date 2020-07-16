Demokrasi Üniversitesi'nde "3. Demokrasi Yürüyüşü" etkinliği - Son Dakika

Demokrasi Üniversitesi'nde "3. Demokrasi Yürüyüşü" etkinliği

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "3. Demokrasi Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "3. Demokrasi Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz ve bütün şehitleri yad etmek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşe Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, öğretim üyeleri ve idari personel ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına riayet edilerek Gündoğdu Meydanı'nda başlayan etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Tunçsiper, İzmir Demokrasi Üniversitesi ailesi olarak geleneksel hale getirilen bu yürüyüşün üçüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bu sayede 15 Temmuz 2016'da Türk halkının demokrasiye olan bağlılığıyla engel olduğu darbe girişimine dair milli hafızayı canlı tutmayı ve aziz şehitler ile gazilerin hatıralarına sahip çıkarmayı amaçladıklarını vurgulayan Bedriye Tunçsiper, bu bilinci gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Etkinlikte daha sonra Narlıdere Boyatlığı Şehitliği ziyaret edilerek şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup lokma hayrı yapıldı.

Öte yandan gün dolayısıyla 15 Temmuz Sanal Sergi açılışı gerçekleştirildi.

Bedriye Tunçsiper, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demokrasi Üniversitesi'nde '3. Demokrasi Yürüyüşü' etkinliği - Son Dakika
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